الاحتلال يسجل 21 هجوماً بالحجارة والزجاجات الحارقة ضده اليوم

زعم موقع« 0404 »العبري أن 21 هجوماً بالحجارة والزجاجات الحارقة تم تنفيذهم ضد قوات الاحتلال منذ صباح اليوم الإثنين.

وادعى الموقع المقرّب من جيش الاحتلال أن شباناً فلسطينيين ألقوا حجارة باتجاه حافلة للاحتلال قرب مستوطنة « عاموس » المقامة على أراضي الخليلولم تقع إصابات.

وأحصى الموقع 21 هجوماً بالحجارة والزجاجات الحارقة قد نفّذها شبان فلسطينيون منذ الصباح في مناطق مختلفة في بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

يذكر أنه قد سجل الأسبوع الماضي اندلاع مواجهات مع الاحتلال في 47 نقطة تماس بمدينة القدس وضواحيها والضفة الغربية والداخل المحتلّ، شملت عمليات رشق للحجارة والزجاجات الحارقة، حيث أُصيب ما لا يقل عن 58 فلسطينياً برصاص الاحتلال والاختناق.