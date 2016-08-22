تركيا: التطبيع مع « إسرائيل » لا يعني الصمت على هجماتها بغزة

نددت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مساء أمس والليلة الماضية.

وأكدت الخارجية في بيان لها أن « تطبيع علاقات بلادنا مع ‫‏اسرائيل لا يعني التزامانا الصمت تجاه الهجمات التي تستهدف الشعب الفلسطيني في ‫‏غزة »، مشددة على أنها ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية في وجه ممارسات « إسرائيل » المنافية القانون الدولي والضمير الإنساني قبل كل شيء.

يشار إلى أن مواطنا أصيب الليلة الماضية جراء الاعتداءات الإسرائيلية شمال بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، وأعلن جيش الاحتلال أن الهجمات جاءت ردًا على الصاروخ الذي استهدف بلدة « سديروت » ظهر الأحد.