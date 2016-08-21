محللان: قصف قطاع غزة يحمل رسالتين

قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية فادي عبدالهادي إن القصف العنيف من سلاحي المدفعية والجو الذي استهدف شمال قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ نحو مدينة سديروت، يحمل رسالتين الأولى موجهة ضد منتقدي وزير الحرب أفيغدور ليبرمان والثانية موجهة للمقاومة في غزة.

وأكد الخبير عبدالهادي لـ« فلسطين اليوم » أن الرسالة الأولى التي أراد وزير الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير حربه ليبرمان إيصالها إلى منتقدي منح الأخير حقيبة وزارة الحرب أنه قوي وقادر على إدارة ملف الوزارة.

وقال عبدالهادي: قصف الليلة لا يعدو كونه رسالة موجهة إلى منتقدي نتنياهو وعلى وجه الخصوص وزير الحرب السابق موشيه يعلون، ووزير الحرب الأسبق ايهود بارك الذين أتهموا ليبرمان بقلة درايته العسكرية، مشيرا ً إلى أن قصف مساء الأحد لا يعدو كونه رسالة إثبات ذات من طرف ليبرمان.

وحسب الخبير عبد الهادي فإن إعطاء ليبرمان تعليمات للجيش بالرد بقوة ضد قطاع غزة الهدف الاول منه تعزيز مكانته كوزير للحرب في ظل الانتقادات التي يواجهها.

اما الرسالة الثانية فهي موجهة للمقاومة في غزة ومفادها أن تكرار اطلاق صواريخ من غزة نحو « اسرائيل » في المرة القادمة يعني مقابلته برد أشد وأعنف مما حدث مساء الأحد، حسب الخبير عبدالهادي.

الكاتب والمحلل السياسي ابراهيم المدهون أتفق مع سابقه عبدالهادي في أن العدوان الاسرائيلي محدود ولن يتوسع.

وقال الكاتب المدهون في تدوينة على صفحته الشخصية في فيس بوك « ألمح فيه استعراض من قبل وزير الحرب ليبرمان، الا انه لم يكسر قواعد اللعبة ولم يتطور لجلب رد قوي من المقاومة ».

وتوقع المدهون في حال استهدف العدوان شخصيات او ارتكب جرائم كبيرة بحق المدنيين ان تكون عرض النتائج عن أن تتهيأ الظروف نحو مواجهة واسعة، غير أنها استبعد السيناريو الاخيرة على الأقل في المرحلة الحالية.

وكان مواطنان اثنان اصيبا بجراح في قصف شنه الطيران الاسرائيلي على مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة، حيث نقلا الى المشفى الاندونيسي لتلقي العلاج.

وشنت الطائرات الاسرائيلية عدة غارات استهدفت محيط كلية الزراعة ببيت حانون وارضا زراعية قرب موقع الامن الوطني في منطقة البورا شرق البلدة .

كما قصفت الطائرات موقعين للجبهة الشعبية وسرايا القدس شمال قطاع غزة دون اصابات.

واستهداف الطيران « الاسرائيلي » موقع عسقلان التابع لحماس والقريب من معبر ايرز بالصواريخ دون اصابات.

وأطلقت المدفعية الاسرائيلية عدة قذائف في مناطق مفتوحة.

وادى دوي الانفجارات الى حالة من القلق في اوساط سكان بلدة بيت حانون حيث تعرضت البلدة عصر اليوم الى قصف مماثل ادي الى اصابة ثلاثة مواطنين بجراح وفي وقت لاحق سمع دوي انفجار كبير في منطقة السوادنية شمال غرب قطاع غزة نجم عن قصف اسرائيلي.