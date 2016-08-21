القصف الجوي والبري شمال القطاع الأعنف منذ انتهاء الحرب الأخيرة

قال موقع 0404 العبري إن « القصف البري والجوي الذي يستهدف شمال قطاع غزة هو الأعنف منذ حرب صيف »2014.

ويتصدر العدوان الإسرائيلي على غزة الأخبار الرئيسية في جميع وسائل الإعلام العبرية.

وأصيب مساء اليوم، مواطنان، جراء تجدد القصف « الإسرائيلي » على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.

وذكر مراسلنا إلى أن المصابين نقلا إلى المستشفى الاندونيسي لتلقي العلاج اللازم.

وافاد مراسلنا أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مواقع لسرايا القدس وكتائب القسام وكتائب أبو علي مصطفى وجميعهم شمال القطاع، فيما استهدفت المدفعية الثقيلة أراضي زراعية في محيط كلية الزراعة شرق بيت حانون شمال القطاع.

وذكر مراسلنا أن طائرات الاحتلال ومدفعيته الثقيلة شنت مساء اليوم أكثر من 50 غارة على أهداف في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وكان مواطنان أصيبا ظهر اليوم الأحد في قصف مدفعي « إسرائيلي » استهدف موقعاً عسكرياً في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت موقع فلسطين العسكري بثلاث قذائف انفجرت في الموقع ما أدى إلى اصابة مواطنين بجروح متوسطة، بالقرب من خزان للمياه في بلدة بيت حانون، كما قصفت المدفعية أرضاً زراعية شرق البلدة.

هذا وأعلنت مصادر عبرية أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط في بلدة سيديروت المحاذية للقطاع ، وتسبب في حدوث أضرار مادية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيحاي أدرعي، أن سلاح الجو أغار على هدف تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة، كما قصفت دبابة هدفا آخر.

وطالب وزراء إسرائيليون وزير الجيش أفيغدور ليبرمان بالرد بقوة على إطلاق الصواريخ من القطاع.