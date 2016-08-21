صور: إصابات جراء تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أصيب مساء اليوم مواطنان، جراء تجدد القصف « الإسرائيلي » على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.

وافاد مراسلنا أن المصابين نقلا إلى المستشفى الاندونيسي لتلقي العلاج اللازم.

وذكر مراسلنا أن طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته الثقيلة شنت مساء اليوم أكثر من 50 غارة على أهداف في بيت حانون وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وافاد مراسلنا أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مواقع تتبع لسرايا القدس وكتائب القسام وكتائب أبو علي مصطفى وجميعهم شمال القطاع.

كما، وشنت الطائرات الاسرائيلية عدة غارات استهدفت محيط كلية الزراعة ببيت حانون وارضا زراعية قرب موقع الامن الوطني في منطقة البورا شرق البلدة .

وأطلقت المدفعية الاسرائيلية عدة قذائف في مناطق مفتوحة في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

وكان مواطنان أصيبا ظهر اليوم الأحد في قصف مدفعي « إسرائيلي » استهدف موقعاً عسكرياً في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وشنت الطائرات الاسرائيلية عدة غارات استهدفت محيط كلية الزراعة ببيت حانون وارضا زراعية قرب موقع الامن الوطني في منطقة البورا شرق البلدة .

كما وأفاد مراسلنا أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت موقع فلسطين العسكري بثلاث قذائف انفجرت في الموقع ما أدى إلى اصابة مواطنين بجروح متوسطة، بالقرب من خزان للمياه في بلدة بيت حانون.

هذا وأعلنت مصادر عبرية أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط في بلدة سيديروت المحاذية للقطاع، وتسبب في حدوث أضرار مادية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيحاي أدرعي، أن سلاح الجو أغار على هدف تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة.

وطالب وزراء إسرائيليون وزير الجيش أفيغدور ليبرمان بالرد بقوة على إطلاق الصواريخ من القطاع.

يشار إلى أن الطائرات الحربية والاستطلاع لا تزال تحلق بشكل مكثف في سماء القطاع وعلى ارتفاعات منخفضة.













