كريستيانو رونالدو يفاجئ نيمار بعد التتويج بذهبية ريو

قالت تقارير صحفية إسبانية، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، هنأ نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق برشلونة، على فوزه مع منتخب بلاده بذهبية كرة القدم، بدورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو.

وقاد البرازيلي نيمار دا سيلفا، منتخب بلاده للتتويج للمرة الأولى في تاريخها، بذهبية مسابقة كرة القدم، في أولمبياد ريو دي جانيرو، عقب الفوز على ألمانيا في المباراة النهائية (5ـ4) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وقال موقع « diariogol » الإسباني، اليوم الأحد، إن رونالدو، بعث برسالة تهنئة إلى نيمار، عبر تطبيق « واتس آب »، عقب انتهاء المباراة.

وأضاف الموقع: « حدة المنافسة بينهما في الدوري الإسباني، لم تمنع رونالدو من تهنئة نيمار، فهما يتحدثان اللغة نفسها، ومن المتوقع أن يتبادلا الرسائل من وقت لآخر ».

وتابع الموقع: « كما هنأ ثلاثي ريال مدريد البرازيلي، دانييلو، وكاسيميرو ومارسيلو، ونجم برشلونة نيمار، لقيادة السامبا للفوز بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في التاريخ ».