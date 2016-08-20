اصابتان إحداها خطيرة في حادث سير بدير البلح

أصيب مواطنين أحدهما بجرح خطيرة مساء اليوم السبت، إثر حادث سير بين دراجة نارية ومركبة من نوع BMW على رمزون دير البلح في المحافظة الوسطى.

وأفاد المقدم فهد حرب مفتش تحقيقات الحوادث بالمحافظات الجنوبية، أن صاحب الدراجة النارية قطع الإشارة الحمراء ما أدى لوقوع الحادث الذي أدى لإصابة مواطنين أحدهما بجراح خطيرة.

وأوضح أن مسببات الحادث تتمثل، بعدم التزام قائد الدراجة النارية بالتوقف التام للإشارة الضوئية الحمراء، وعدم التزامه بقواعد و أنظمة المرور، إضافة إلى السرعة الجنونية الزائدة التي لا تتفق مع مكان الحادث.

وأشار إلى أن سائق الدراجة النارية لا يملك رخصة قيادة تؤهله لقيادة هذا النوع من المركبات الخطيرة.