لبد: لا نستطيع تحديد جدول واضح المعالم للكهرباء بغزة

قال الناطق باسم شركة توليد الكهرباء في قطاع غزة مساء السبت، إن شركة الكهرباء لا تستطيع تحديد جدول واضح المعالم للكهرباء في قطاع غزة.

وأكد لبد في تصريح له، إن انقطاع الخطوط القادمة من الخط الاخضر من وقت لاخر وانقطاع الخطوط المصرية وانخفاضها كما حدث اليوم من 350 امبير الى 250 وارتفاع درجات الحرارة ووقف احد مولدات الطاقة جراء نقص الوقود هي سبب ازمة الكهرباء.

وكانت سلطة الطاقة قالت في بيان سابق إن جهوداً حثيثة للحصول على الكميات المطلوبة من الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء تبذل حالياً، متوقعةً دخول الكميات اللازمة بداية الأسبوع الجاري.