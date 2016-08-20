أبو عصب يطالب بتطبيق القانون الدولي في زيارات ذوي الأسرى

طالب أمجد أبو عصب مسؤول لجنة أهالي الأسرى في القدس المحتلة بضرورة تطبيق القانون الدولي في زيارات ذوي الأسرى لأبنائهم بما يضمن كرامة الأسير وذويه.

ودعا أبو عصب خلال حديثه لإذاعة صوت الأسرى مؤسسات حقوق الإنسان والأسرى بالوقوف في وجه الاحتلال ومنع غطرسته بحق ذوي الأسرى.

وكانت إدارة سجن نفحة الصهيوني اعتدت أول أمس بالضرب على خمسة أسرى مقدسيين وذويهم الذين توجهوا لزيارة أبنائهم على نفقتهم الخاصة، وهم: عمار الرجبي وسامر رجبي، وأسامة رجبي، وعبادة دنديس، ونافذ غروف بعد أن اعترضوا على الإجراءات المذلة والمهينة التي مر بها الأهالي أثناء دخولهم للزيارة، وتضامنوا مع بقية الأهالي المحرومين من الزيارة.

وأوضح أبو عصب أن مجموعة من القوات الخاصة الصهيونية المصحوبة بالكلاب البوليسية هاجمت في نهاية الزيارة الأسرى الخمسة داخل قاعة الزيارة وأمام الأهالي وكبلوهم بشكل قاس، وهددوا الأهالي بحرمانهم من الزيارة لفترة طويلة في حال لم يغادروا القاعة.

وحمّل الصليب الأحمر الدولي مسؤولية ما حدث، لافتاً إلى نتائج قراره بتخفيض الزيارة إلى مرة واحدة شهريًا ستعود بالسلب.

وأشار إلى أن ذوي الأسرى عاكفون على زيارة أبنائهم على نفقتهم الخاصة رغم التكلفة العالية التي تحتاجها الزيارة، منوهاً إلى أن يوم غد الأحد ستتوجه حافلة تنقل ذوي أسرى إلى سجن جلبوع على نفقة الأهالي.