منظمات متطرفة تطالب نتنياهو بتحجيم الاوقاف في الأقصى

قدمت ما تسمى بدائرة البروفيسورات من أجل حصانة « إسرائيل » سياسيا واقتصاديا وحركة « ريغافيم »، التماسا إلى ماتسمى بالمحكمة الإسرائيلية العليا طالبوا فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الامن الداخلي اردان بالعمل ضد مسؤولي الاوقاف الاسلامية لمضايقتهم في اقتحامات الأقصي من قبل المستوطنين,

وزعم مقدمو الالتماس بان مسؤولي الوقف قاموا باستيعاب عشرات الشبان الفلسطينيين الجدد ليعملوا كحراس للمسجد الأقصى، كما يقوم حراس الوقف يبادرون في العديد من الحوادث إلى الاحتكاك بالزوار اليهود جسدياً ويشتمونهم ويقومون بتصويرهم وبعرقلة سير الزيارات في الحرم.