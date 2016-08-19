ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

منظمات متطرفة تطالب نتنياهو بتحجيم الاوقاف في الأقصى

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 06:45 - 19 اغسطس 2016
مشاركة

قدمت ما تسمى بدائرة  البروفيسورات من أجل حصانة « إسرائيل » سياسيا واقتصاديا وحركة « ريغافيم »، التماسا إلى ماتسمى بالمحكمة الإسرائيلية العليا طالبوا فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  ووزير الامن الداخلي اردان بالعمل ضد مسؤولي الاوقاف الاسلامية لمضايقتهم  في اقتحامات الأقصي من قبل المستوطنين,

وزعم مقدمو الالتماس بان مسؤولي الوقف قاموا باستيعاب عشرات الشبان الفلسطينيين الجدد ليعملوا كحراس للمسجد الأقصى، كما يقوم حراس الوقف يبادرون في العديد من الحوادث إلى الاحتكاك بالزوار اليهود جسدياً ويشتمونهم ويقومون بتصويرهم وبعرقلة سير الزيارات في الحرم.

متعلقات