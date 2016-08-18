الكيالي: راتب كامل للموظفين المحجوبين عن المنحة القطرية الأحد

أعلن وكيل وزارة المالية في قطاع غزة يوسف الكيالي عن صرف راتب كامل يوم الأحد القادم، للموظفين المدنيين المحجوبين عن المنحة القطرية.

وقال الكيالي في تصريح صحفي، إن صرف الراتب سيكون للمدنيين المحجوبين بالإضافة لموظفي الشرطة والعسكريين، في فروع البريد والبنوك.

وأوضح أن الصرف سيكون وفق نظام الفئات، وسيبدأ بفئة أقل من 1500 شيكل.

وفي سياق متصل، أكد الكيالي إضافة 99 اسم جديد للمنحة القطرية، من أصل 106 أسماء كانت قيد الفحص.

يذكر أن أكثر من 2800 موظف مدني جرى حجب أسمائهم عن المنحة القطرية، بفعل تقارير أمنية أُرسلت للأمم المتحدة.

وتلقى قرابة 20 ألف موظف مدني، منحة قطرية، من أمير قطر تميم بن حمد، عبر فروع البريد اليوم وأمس.