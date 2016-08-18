رسالة من بوتين لعباس

كشفت وزارة الخارجية الروسية أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، سلم الرئيس ، محمود عباس، رسالة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقالت الوزارة في بيان لها بهذا الصدد: « في 17 آب/أغسطس، وفقا لاتفاق مسبق، عقد في العاصمة الأردنية عمان لقاء بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي تم تسليمه رسالة شخصية من رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين ».

وأشير في البيان إلى أنه « خلال حديث صريح، نوقشت بالتفصيل آفاق تفعيل التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية على أساس المرجعيات القانونية الدولية المعروفة ».

وأضافت الخارجية أنه « تم كذلك بحث مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس منظمة التحرير الفلسطينية، بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وأمان مع جيرانها ».

هذا، وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ناقش مع وفد فلسطيني لحركة « حماس » برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، خلال لقائهما في العاصمة القطرية الدوحة، الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على تطور الأوضاع في سوريا واليمن وفي الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة.