تقرير الماني سري: « تركيا تحولت لمركز للجماعات الاسلامية »

نشرت شبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) هذا الأسبوع جزءا من تقرير سري للحكومة الألمانية قالت إنه أول تقييم رسمي يربط إردوغان والحكومة التركية بدعم جماعات إسلامية وإرهابية.

وذكرت الشبكة نقلا عن التقرير أن تركيا أصبحت « المركز الرئيسي للجماعات الإسلامية في الشرق الأوسط. »

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان « المزاعم دلالة جديدة على عقلية مشوهة تحاول منذ فترة الإضرار ببلادنا عن طريق استهداف رئيسنا وحكومتنا. »

وذكر التقرير الحكومي الالماني أن تركيا أصبحت مركزا للجماعات الإسلامية، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان لديه « تقارب فكري » مع حماس في غزة، وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وجماعات المعارضة الإسلامية المسلحة في سوريا.

ورفض المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت التعليق على التقرير، الذي قالت (إيه.آر.دي) إنه سري، وان وزارة الداخلية طلبت إعداده بناء على طلب برلماني من حزب « لينكه » اليساري.

لكن زايبرت قال، إن برلين لا تزال تعتبر أنقرة شريكا في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية يوهانس ديمروت، إن التقرير وقعه نائب وزير، ولا علاقة لا لوزير الداخلية توماس دي مايتسيره ولا لوزارة الخارجية به.

وقال ديمروت « حيثما يعمل الناس تحدث أخطاء. »

وردت تركيا بغضب على التقرير.

وشهدت تركيا وألمانيا سلسلة من الخلافات في الشهور الأخيرة في الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد الأوروبي ضمان دعم تركيا في التصدي لتدفق المهاجرين إلى أوروبا الذين استقبلت ألمانيا القسم الأكبر منهم.

وتركيا غاضبة أيضا من انتقادات الغرب لحملتها في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/ تموز.

وفي وقت سابق من العام رد إردوغان بغضب على إذاعة أغنية ساخرة بشأنه في التلفزيون الألماني ورفع دعوى قضائية ضد المؤلف الفكاهي الذي كتبها.

ووقع خلاف آخر بعد ذلك بأسابيع عندما أقر البرلمان الألماني مشروع قرار يعلن مقتل الأرمن على يد القوات العثمانية عام 1915 بأنه إبادة جماعية.

وفي يونيو/ حزيران وقع خلاف آخر لم يحل بعد عندما عرقلت تركيا على ما يبدو زيارة نواب ألمان إلى الموقع الذي يتمركز فيه 250 جنديا ألمانيا في قاعدة « إنجيرليك » الجوية في جنوب تركيا.

واتهمت وزارة الخارجية التركية ألمانيا بازدواجية المعايير وقالت، إنه ينبغي لها أن تفعل المزيد لدعم تركيا في الحرب ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي يصنفه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جماعة إرهابية.

وأضافت الوزارة في البيان « من الواضح أن وراء هذه المزاعم بعض الدوائر السياسية في ألمانيا المعروفة بمعاييرها المزدوجة في الحرب على الإرهاب بما في ذلك الأعمال الدموية لجماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية التي تواصل استهداف تركيا.

وقالت »تتوقع تركيا -كدولة تحارب بإخلاص الإرهاب بكل أشكاله وأيا كان مصدره- أن يتعامل شركاؤها وحلفاؤها بالطريقة نفسها."