دجاج مسرطن.. اكتشفه بنفسك بهذه العلامات !!

يقوم تجّار الدواجن من أصحاب النفوس الضعيفة بحقنها بالهرمونات المسرطنة في غفلة عن أعين الرقابة ودون محاذير صحية بهدف زيادة الإنتاج وتحقيق مكاسب سريعة والتي تزيد فرص الإصابة بأمراض الكلى والضعف الجنسى عند الرجال والتأثير على وظائف المخ والغدد وتكون الأورام الخبيثة.

وكشف أخصائيو الطب البيطري أن أغلب المزارع تلجأ إلى الهرمونات بصورة عشوائية لتسمين المواشي أو الدجاج.

ولفت الاخصائيون إلى 8 علامات يمكن من خلالها اكتشاف الدجاج المحقون بالهرمونات وتجنب تناوله فورا لتفادى أية مضاعفات صحية أو أمراض يمكن أن تحدث مستقبلا.