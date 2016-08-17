« الاسرائيليون » يعزفون عن الزواج

يعزف الشبان « الاسرائيليون » عموما وسكان تل ابيب خصوصا عن الزواج ولا يستعجلون دخول القفص وذلك وفقا للمعطيات الاحصائية التي نشرها اليوم الأربعاء مكتب الاحصاء المركزي الاسرائيلي.

وكان عمر الذين تزوجوا لأول مرة عام 2014 من بين الرجال 26عاما، و25عاما بين النساء ما يعني ان متوسط عمر الزواج ارتفع منذ 45 عاما بثلاث سنوات بين الرجال و3 سنوات ونصف بين الفتيات وفقا للمعطيات الاحصائية.

ونتيجة للانخفاض في نسبة الزواج بين اليهود، ارتفعت نسبة الرجال غير المتزوجين من الفئة العمرية 45-49 عاما من 3% عام 1970 الى 11% عام 2014 فيما ارتفع عدد الفتيات اليهوديات غير المتزوجات من نفس الفئة العمرية من 2% عام 0197 الى 9% عام 2014.

ورصد التقرير الاحصائي نسب الزواج والعزوف في كبريات المدن حيث سجلت تل ابيب وفقا للإحصائيات المذكورة نسبة عزوبية بلغت 83% بين الرجال من 25-29 عاما و 70% بين الفتيات بين الفتيات من ذات الفئة العمرية فيما سجلت مدينة بني براك المتدينة نسبة 20% بين الرجال من ذات الفئة العمرية و 13% بين الفتيات.

وأشار التقرير الاحصائي الى تسجيل عام 2014 زواج 50,797 عروس وعريسا اسرائيليا اقترنوا ضمن المؤسسات الدينية المرخصة بينهم 36,900 من اليهود و 11,878 من المسملين، 1,078 دروز، 860 من المسيحيين.