ماذا قال قاتل المسنة البدري لحظة نطق القاضي بحكم الإعدام

قضت محكمة بداية غزة على قاتل المسنة ثريا البدري محمود الخضري بالعقوبة القصوى وهي الإعدام شنقًا، بينما حكمت على شريكيه أحمد الكاشف بالحبس لمدة 12 عامًا، ومحمد حنونة بالحبس عامين.

ونقلت الوكالة الوطنيـة للإعلام وقائع المحاكمة والنطق بالحكم من داخل المحكمة التي تواجد فيها بعض من ذوي المغدورة البدري من بينهم ابنها الدكتور بسام البدري مدير دائرة العلاج بالخارج.

وجاء نص قرار القاضي حسن الهسي كالآتي: بعد الاضطلاع على الدعوى الراهنة والتدقيق والاستماع لمرافعة الطرفين وبالإشارة إلى الطعون المقدمة من وكلاء المتهمين قررت المحكمة إدانة المتهم الأول (وهو الخضري) بالتهم المسندة إليه لكفاية الأدلة وثبوتها.

وأدين المتهم الخضري بتهمة القتل قصداً مع سبق الإصرار إضافة للسلب

والسطو وحمل أداة مؤذية، بينما أدين والمتهم الثاني الكاشف بتهمة الاشتراك في الجرم بعد وقوعه، والمتهم الثالث محمد حنونة بتهمة حيازة أموال مسروقة مع العلم .

وأفاد مراسل الوطنيـة أن هذه الأحكام جاءت بعد المرافعة عن المتهمين في قضية قتل عمد وسرقة لمنزل ثريا البدري حدثت قبل ثلاثة شهور.

بدوره، قال المتهم الرئيسي محمد الخضري : « إن الشعب هو من حوّل الجريمة لقضية رأي عام، لا مجال أمامي لمصالحة أهلي ولا مجال لإطفاء نار قلب الخصم » ، مضيفًا « أقسم بالله أني لم أقصد إزهاق الروح ».

أما المتهم المحكوم 12 عامًا في القضية أحمد الكاشف قال:« اعترف أمام الدنيا أني أخطأت كثيرًا، لكن لم أكد أقصد الدم أبدًا ».

بينما نفى المتهم الثالث محمد حنونة الذي حكم عليه بالسجن لسنتين، تورطه بالقضية، مؤكدًا أنه قام بشراء خاتمين ذهبيين من الجناة دون معرفه أنهم مسروقين.

وأضاف حنونة أنه باع الخاتمين بشكل رسمي وبحسن نية وذلك لعدم معرفته أن الخاتمين نتيجة جريمة قتل، مشيرًا إلى أنه أبلغ الجهات المختصة عندما عرف بذلك.

وقضت المواطنة البدري والدة مدير عام العلاج في الخارج بوزارة الصحة في قطاع غزة بسام البدري عندما هاجم الخضري منزل العائلة وسط غزة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم الاعتداء على المغدورة البدري بآلة حادة على الرأس، ما أدى إلى وفاتها، حيث دخل القاتل بيت البدري باستخدام مفتاح وليس عن طريق الاقتحام.

وكان الجاني الخضري وشريكه الكاشف أقرا بارتكاب الجريمة، وقاما بعد القبض عليهما بتمثيلها داخل منزل الضحية بالتفصيل وبالخطوات كافة.

من جهته، أكد النائب العام إسماعيل جبر أن النيابة تقدمت براسخ البينة الكاملة والأدلة القاطعة والواضحة كالشمس والتي لا لبس فيها ولا غموض وحصلت علي إدانة المتهم الرئيسي بتهم القتل قصداً والسلب بالاشتراك والسطو وحمل آلة مؤذية وحصلت علي حكم الإعدام من محكمة بداية غزة من هيئة المستشار حسن الهسي .