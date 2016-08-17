العرب يحرزون 11 ميدالية في « ريو »

أضاف لاعب القوى القطري معتز برشم ميدالية جديدة للعرب في أولمبياد ريو دي جانيرو، عندما اقتنص فضية الوثب العالي، الثلاثاء، ليصبح رصيد العرب في الدورة 11 ميدالية.

وهي الميدالية الأولى لقطر في البطولة، والأولمبية الثانية لبرشم بعد برونزية لندن 2012، رافعا رصيد بلاده إلى 5 ميداليات بعد برونزيات ناصر العطية في السكيت ضمن مسابقة الرماية في لندن أيضا، والعداء محمد سليمان في سباق 1500 متر في برشلونة 1992، والرباع أسعد سعيد سيف في وزن 105 كيلوغرامات في رفع الأثقال في سيدني 2000.

كما أنها الفضية الثالثة للعرب في أولمبياد ريو، بعد العداءة البحرينية أونيس جبكيروي كيروا في الماراثون، والعداء الجزائري توفيق مخلوفي في سباق 800 متر.

ورفع برشم الميداليات العربية إلى الرقم 9، هي ذهبية البحرينية راث جيبيت في سباق 3 آلاف متر موانع، وفضيتي كيروا ومخلوفي، وبرونزيات الملاكم المغربي ربيعي في وزن 69 كيلوغراما، ولاعب الجودو الإماراتي سيرجيو توما، والربّاعين المصريين محمد إيهاب وسارة سمير، والمبارزة التونسية إيناس البوبكري.

وأحرز الراميان الكويتيان فهيد الديحاني وعبدالله الرشيدي ذهبية الحفرة المزدوجة (دبل تراب) وبرونزية السكيت على التوالي، لكنهما شاركا تحت العلم الأولمبي بسبب إيقاف الكويت.