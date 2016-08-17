سخط وتذمر.. المنحة القطرية تتلاعب بمشاعر الموظفين وتحرم الآلاف

ما يقارب من شهرين، وهو موعد الإعلان عن المنحة القطرية التي بث أساريرها أمير قطر، حتى بدت الأحاديث والأقاويل عن راتب كامل قد ينعش عوائل اعتاشت لسنوات على أقل من أنصاف الرواتب، وأخذ بعضها يسجل ديونه، ويحسب حساباته، ويعد أطفاله بما لم يستطع تحقيقه خلال تلك السنوات، وبين سجال وجدال وشائعات وأخبار ذهبت الوعود أدراج الرياح مع صدمة أكثر من 3 آلاف موظف حُجبت أسماؤهم من المنحة.

المنحة القطرية، والتي ارتأى بعضهم أن يُسميها "محنة" سَبَبت وعلى مدار شهرين ارباكاً لكافة الموظفين، انتهى فصلها الأول في نهاية يوليو الماضي، عند الإعلان عن حرمان العسكريين من هذه المنحة، واقتصارها فقط على المدنيين.

الصدمة زادت عندما أُعلن بالأمس عن بدء صرف المنحة القطرية للموظفين المدنيين عن طريق البريد، ليصدم الجميع بحرمان 2800 موظف من المنحة القطرية، فيما ينتظر 1518 موظفاً الرد بشأنهم خلال ساعات وفق ما صرح به وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي.

الموظف أحمد جمال، صدم وهو المعيل لأسرته، بحجب اسمه من كشوفات الموظفين المدنيين، مشيراً إلى أن حجب هؤلاء الموظفين جاء بسبب تقارير كيدية، لا تهدف سوى الضغط على الموظفين في قطاع غزة ولتشديد العقبات والأزمات.

وأضاف لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذه الاجراءات تأتي ضمن سياسة الحصار المفروض على قطاع غزة، خصوصاً من الناحية الاقتصادية والمعيشية، للتضييق على المواطنين كافةً.

وأكد جمال، أن هذه الاجراءات لن تثني الموظفين عن أداء واجبهم المهني، حيث أن الموظفين في قطاع غزة يستلمون منذ سنوات أقل من نصف الراتب ومازال الموظفون في عملهم رغم كافة الأزمات التي يمرون بها.

آلاء النمر موظفة على بند العقود، أصيبت هي الأخرى بخيبة أمل بعد الإعلان عن حرمان موظفي العقود من المنحة القطرية، قائلةً: تأملنا خيراً في هذه المنحة لكنها جاءت مخيبة للآمال ولإذلال الموظفين وأحدثت تمييزاً بينهم.

وأضافت النمر، في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذه المنحة وضعت "العقدة في المنشار" حيث مَيَزت بين الموظفين، وأصبح الموظفون داخل المؤسسة الواحدة أحدهم حصل على المنحة والآخر لم يحصل للأسف، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.

الموظف خالد سلامة، يعمل بإحدى الوزارات الحكومية، أوضح أن هذه المنحة ومنذ الإعلان عنها لعبت على وتر الموظفين وسببت ارباكاً لهم ولعوائلهم، حتى أن الكثر منهم وعد أصحاب المحال والسوبر ماركت لتسديد ما عليهم من ديون تراكمت خلال الشهور الماضية.

وهاجم سلامة في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، صفحات الكترونية على "الفيس بوك" خاصة، والتي كانت تبث الشائعات والمعلومات المغلوطة حول المنحة القطرية، أعطت آمالاً للموظفين، مطالباً الحكومة بوضع حد لها وضبط عملها لعدم تكرار ما حدث.

"الفيس بوك" لم يخل من الثورة على المنحة القطرية، فمابين موظف فرح لوجود اسمه بين الموظفين الذين سمح لهم بصرف المنحة، وآخر غاضب ومحتسب لعدم إدراج اسمه، ليعلن الموظفون تآزرهم ومساندتهم لبعض، حتى أن أحد الموظفين عرض تقاسم المبلغ الذي سيحل عليه مع آخر لم يحصل على المنحة.

الكيالي، أكد أنّ وزارته ستقف أمام مسؤولياتها وستصرف للموظفين الذين تم حرمانهم من المنحة راتباً كاملاً أسوةً بالموظفين العسكريين بداية الأسبوع القادم، موضحاً أن المنحة القطرية ستصرف لـ 19330 موظفاً و1518موظف سيأتي رد بشأنهم خلال ساعات..

وأشار إلى أن إجمالي المبلغ المطلوب من وزارة المالية لصرفه للموظفين للعسكريين، والمدنيين المحجوبين تصل إلى 70 مليون شيكل وهو مبلغ يفوق الإيراد الشهري للوزارة.



















