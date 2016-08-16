سبعة أسباب لتناول خيارة كل يوم

ينصح الأطباء بأن تحتوي قائمة غذائك اليومية على خيارة على الأقل، وإذا عرفت «الأسرار السبعة» لذلك فإنك ستسارع بالتأكيد إلى القيام بذلك. فالخيار يحتوي على الكثير من المكونات الغذائية المهمة.

هل تريد أن تسدي لصحتك صنيعاً دون بذل الكثير من الجهد؟ إذن، يجب عليك ألا تتخلى عن شيء مهم: تناول خيارة واحدة كل يوم.

ورغم أن الخيار من أكثر الخضروات التي يقلل الكثيرون من أهميتها، إلا أن هذه الأسباب السبعة ستقنعك بالتأكيد بأن تجعل الخيار على قائمة تغذيتك اليومية، كما جاء في موقع «فوكوس» الألماني:

أولاً: تشكل نسبة الماء أكثر من 95 بالمئة من مكونات الخيار، وبذلك فإنه يزود الجسم بكمية كبيرة من السوائل.

ثانياً: بفضل الألياف الغذائية التي يحتويها الخيار، فإنه يساهم أيضاً في إنقاص الوزن.

ثالثاً: يحتوي الخيار على معدلات عالية من العناصر الغذائية كفيتامين سي، ولا تخفى أهمية هذا الفيتامين على صحتنا.

رابعاً: يحتوي الخيار أيضاً على معدلات عالية مرتفعة من فيتامين بي.

خامساً: الخيار غني أيضاً بالمواد الغذائية التي تُعتبر من المكونات الغذائية المهمة لجسم الإنسان، ومنها الكالسيوم الضروري لضغط الدم الشرياني مثلاً، والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم والفسفور.

سادساً: يمكن للمكونات الغذائية في الخيار أن تخفض مستوى السكر، وبالتالي فإنها تعمل على المساهمة في خفض مخاطر الإصابة بالسكري.

سابعاً: يدعم الخيار عملية الهضم، إذ يحتوي على إنزيمات مثل ايريبسين، الذي يساعد على هضم المواد البروتينية.

إضافة إلى ذلك فإن فوائد الخيار تعدت الصحة إلى وصفات المحافظة على الجمال أيضاً، حيث توضع حلقات الخيار ككمدات مرطبة للعيون المرهقة ويُستخدم على شكل قناع بخلط عصيره مع قليل من العسل والطحين كملطف لبشرة الوجه وللمحافظة على نقائها ونضارتها وإزالة البقع السوداء حول العينين نتيجة الإجهاد او الإرهاق أو التقدم في السن.