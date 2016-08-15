نابلس : القبض على شخص ابتز فتاة بنشر صورها عبر فيسبوك

قبضت الشرطة اليوم على شخص يشتبه بتهديد فتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في نابلس.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن مواطنة تقدمت بشكوى للشرطة حول قيام شخص بتهديدها من خلال إرسال رسائل على حسابها الشخصي بعد الحصول على صور لها عبر صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وبعد إجراء البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل وحدة الجرائم الالكترونية تم التوصل إلى معرفة هوية الشخص المشتبه به وإلقاء القبض عليه وتبين انه من محافظة أخرى، وبأخذ أقواله اعترف بقيامة بتهديد المواطنة.

واكد البيان توقيف المشتبه به واحالته إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقه أصولا.