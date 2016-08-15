القوى الوطنية والإسلامية تدعو لاعتبار يوم الخميس المقبل يوم غضب ضد الاحتلال

دعت القوى الوطنية والإسلامية ابناء شعبنا الفلسطيني لاعتبار يوم الخميس المقبل يوم غضب ضد الاحتلال الإسرائيلي نصرة للأسرى المضربين عن الطعام.

وقالت القوى في بيان وصل « فلسطين اليوم »: لنجعل يوم الخميس المقبل يوم غضبٍ عارم في وجه الاحتلال الإسرائيلي نصرة للأسرى المضربين عن الطعام داخل السجون وبمقدمتهم بلال كايد.

في السياق، قال نادي الأسير، اليوم الاثنين، إن حوالي 100 أسير يخوضون إضرابات فردية وإسنادية في سجون الاحتلال، احتجاجا على الاعتقال الإداري والعزل.

وأوضح في بيان صحفي، أن الأسير بلال كايد يواصل إضرابه لليوم 62 على التوالي، احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري، في يوم الإفراج عنه، وذلك بعد قضائه 14 عاما ونصف في الأسر، وهو محتجز في مستشفى « برزلاي » الاحتلالي، ويسانده 91 أسيرا من الجبهة الشعبية في سجون: « النقب »، و« عوفر »، و« مجدو »، و« جلبوع »، و« نفحه »، و« ايشل »، و« ريمون ».

كما يخوض 5 أسرى الإضراب، احتجاجا على اعتقالهم الإداري، وهم: محمود البلبول المضرب لليوم 43 على التوالي، وشقيقه محمد البلبول المضرب لليوم 40 على التوالي، والأسيرين مالك القاضي وعياد الهريمي المضربين لليوم 32 على التوالي، إضافة إلى الصحفي عمر نزال المضرب لليوم 12 على التوالي.

ويخوض الأسير وليد ملّوح مسالمة من الخليل إضرابا مفتوحا لليوم 29 على التوالي، احتجاجا على عزله منذ أكثر من 10 أشهر.