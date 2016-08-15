مقتل 3 جنود باستهداف قوة عسكرية في سيناء

لقي 3 جنود مصريين مصرعهم، الاثنين، وأصيب رابع، إثر انفجار عبوة ناسفة على طريق الحسنة باتجاه منطقة المغفر، بوسط سيناء.

وقال مراسل سكاي نيوز عربية نقلا عن مصدر أمني مصري، إنه جرى استهداف قوة عسكرية أثناء تحركها على طريق الحسنة باتجاه منطقة المغفر، بعبوة ناسفة.

ونقلت سيارات الإسعاف الضحايا إلى المستشفى العسكري بالسويس.

وكان 4 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون، الجمعة، إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من نادي ضباط الشرطة في مدينة العريش، كبرى مدن محافظة شمال سيناء، التي ينشط فيها متشددون موالون لتنظيم أنصار بيت المقدس.