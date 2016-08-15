قراقع يدعو إلى يوم عالمي لمساندة الأسرى المضربين عن الطعام

دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إلى يوم عالمي ودولي لمساندة الأسرى المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري في سجون الاحتلال، والذين دخلوا مرحلة الخطورة الشديدة على حياتهم بسبب الإضراب واللامبالاة الإسرائيلية تجاه مطالبهم.

وقال قراقع، خلال الوقفة التضامنية مع الأسرى المضربين في خيمة الاعتصام بمدينة بيت لحم، إن على العالم أن يتحرك ويجعل من قضية الأسرى يوما لحرية الشعوب من نير الاحتلال والاستعباد، وأن يعلي صوته ضد الظلم والعنصرية.

وأوضح أن مسؤولية الأسرى هي من مسؤولية المجتمع الدولي وقراراته وشرائعه الإنسانية، ولا يجوز ترك « إسرائيل » تستفرد بالأسرى من خلال قوانينها وإجراءاتها الخطيرة.

وحذر قراقع من استشهاد الأسير بلال كايد، الذي دخل المرحلة الأصعب من الإضراب، محملا الاحتلال المسؤولية عن حياته وصحته وعن كل النتائج المترتبة على ذلك سياسيا، وما قد يؤدي الى تداعيات في السجون وخارجها.

ودعا قراقع أطباء اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراقبة الوضع الصحي للأسير كايد، وإصدار موقف واضح مما يتعرض له، محذرا من احتمال قيام حكومة الاحتلال باستخدام التغذية القسرية بحقه.