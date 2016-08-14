4200 وحدة استيطانية جديدة في مودعين غرب رام الله

صادقت إدارة التخطيط « الاسرائيلية »، اليوم الأحد، على مخطط بناء 4200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة « مودعين » غرب مدينة رام الله.

وقررت اللجنة المذكورة منح « الجمهور » مهلة 60 يوما لتقديم الاعتراضات التي ستقوم ببحثها بعد انتهاء المهلة المذكورة ومن ثم ستمنح التصريح النهائي للشروع الفعلي بالبناء.

وتشمل الخطة الموضوعة من قبل ما تسمى ببلدية « مودعين » 1050 وحدة استيطانية صغيرة معدة للأزواج الشابة ومناطق تجارية وصناعية بمساحة 23 الف متر مربع، علما أن الخطة بكاملها ستنفذ على مساحدة 1140 دونم غرب الطريق رقم 3.