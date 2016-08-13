إصابة فتى في انفجار ألعاب نارية شرق قلقيلية

أصيب فتى بجروح في يده، مساء اليوم السبت، جراء عبثه بألعاب نارية، في قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة, أن الفتى البالغ من العمر 15 عاما أصيب بجروح بليغة في يده اليمنى أدت إلى بتر أحد أصابعه, جراء انفجار ألعاب نارية خلال عبثه بها.

وأضاف البيان أن قسمي حماية الأسرة والأحداث والمباحث العامة تحركا على الفور إلى المستشفى الحكومي بمدينة قلقيلية، حيث يرقد الفتى.

وناشد البيان المواطنين عدم التداول أو استخدام أو المتاجرة بهذه المواد لما تشكله من خطورة وما قد تسببه من أضرار جسدية ومادية، إضافة إلى الإزعاج الكبير الذي تسببه للمواطنين.

وأكد أن كل من يضبط لديه مثل هذه العبوات من ألعاب نارية سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولا.