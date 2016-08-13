قراقع : موقف العفو الدولية اتجاه قضية الأسير كايد مُهم

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن موقف منظمة العفو الدولية الذي يدعو اسرائيل إلى توجيه تهمة إلى الأسير بلال كايد أو الإفراج عنه فوراً، هو مهم، وهذه ادانة واضحة لـ« إسرائيل » على جريمتين بحق كايد الذي تعتقله دون تهمة، عدا عن تركه في حالة صحية صعبة لأكثر من شهرين.

وتمنى قراقع، أن يحدث موقف « العفو الدولية » تغييراً وحلحلة في قضية الأسير كايد المضرب منذ نحو شهرين عن الطعام، حيث نُقل للعناية المكثفة وسط تأكيد الأطباء أنه معرض للموت في اي لحظة، مشيراً إلى تجلي الاستهتار « الإسرائيلي » عندما عينت المحكمة الاسرائيلية موعدا بعد شهرين للنظر في قرار اعتقاله.

وأوضح أن الكثير من المؤسسات الحقوقية دانت اسرائيل بينها الامم المتحدة والصليب الاحمر، علاوة على منظمة بيتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، بسبب الاعتقالات الادارية التي تستخدم بطريقة سياسية، غير أن تل ابيب تتعنت وتضرب بعرض الحائط كل هذه المواقف.

وأضاف: « لعل تزايد الضغط الدولي على اسرائيل يمكن أن يساعد في انصاف الاسرى وتطبيق القوانين الدولية بحقهم ».

وبالنسبة للمضربين الأخوين محمد ومحمود البلبول، أوضح قراقع أنهما نُقلا الى مشفى الرملة، وحددت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية غدا الأحد موعداً للنظر في مدى قانونية استمرار اعتقالهما، "وسننتظر ماذا ستقول المحكمة بخصوص اعتقالهم الاداري.