كوريا الشمالية تمنع رياضييها من تلقي هدايا سامسونج في الأولمبياد

منعت السلطات فى كوريا الشمالية، رياضييها المتواجدين فى « أولمبياد ريو » من الحصول على هواتف « جالاكسى إس 7 » التى تقوم شركة سامسونج بتوزيعها كهدايا على جميع الرياضيين المشاركين فى الدورة الأولمبية، البالغ عددهم نحو 11 ألف رياضى.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) اليوم السبت أن كوريا الشمالية، أصدرت أمرا لـ31 رياضيا ورياضية يتنافسون ضمن ريو2016، بعدم قبول أجهزة سامسونج دون الإفصاح عن الأسباب.

وكان تقرير حديث لصحيفة « واشنطن بوست » قد أكدت أن رياضيى كوريا الشمالية، يواجهون قيودا عدة خلال تواجدهم حاليا فى ريو، خصوصا فى التعامل مع رياضيين من دول أخرى أو زيارة أماكن معينة.