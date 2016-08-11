ماذا يجب أن نأكل لنحصل على دماغ سليم؟

نعلم جيدا أن الطعام الذي نتناوله يؤثر بشكل كبير على صحة الجسم والدماغ ولكن يغفل الكثيرون مدى تأثير نظامنا الغذائي على المزاج العام في بعض الأحيان.

ووفقا للطبيب النفسي درو رمزي، غالبا ما يكون لنقص التغذية الكاملة والأخطاء الغذائية الشائعة في حياتنا اليومية تأثير كبير على الحالة النفسية للإنسان، لذا ما نأكله يمكن أن يجعل الدماغ يعمل بشكل أفضل.

ومن أجل الحصول على دماغ يعمل بشكل جيد وبحالة صحية أفضل يمكنك إدخال تغييرات بسيطة على نظامك الصحي، وذلك لتكون أيضا إنسانا أكثر مرحا وسعادة وربما أذكى بعض الشيء، حيث يكشف الدكتور رمزي عن عدد من العناصر التي يجب إدخالها إلى نظامنا الغذائي اليومي.

الخضار الملونة:

في حال كون وجبتك الغذائية مؤلفة من الدجاج إلى جانب بعض المعكرونة أو البطاطا، هنالك احتمال كبير أن لا تحصل على جميع الفيتامينات والمواد الغذائية التي يحتاجها الدماغ للعمل بشكل جيد. ووفقا للدكتور رمزي يجب أن يحتوي النظام الغذائي الصحي على الخضار الملونة مثل الفلفل الأحمر والخضار الورقية الخضراء كالبقدونس.

الأسماك الزيتية:

إن الدماغ بحاجة ماسة إلى الغذاء الجيد وعندما يتعلق الأمر بالمكون الغذائي الأهم بالنسبة للدماغ، أول ما يأتي إلى أذهاننا أحماض أوميغا 3 الدهنية، ولكننا لا نعلم أن هنالك نوعا معينا يعد أفضل بكثير هو DHA.

ويذكر رمزي أن خلايا الدماغ تتكون من DHA، وأفضل نوع طعام يمكن تناوله للحصول على هذا المكون هو الأسماك الزيتية الصغيرة مثل السردين والأنشوفة التي تعتبر الأفضل بين كل أنواع السمك، عدا عن كون السلمون من أفضل الأنواع أيضا.

الكاجو والمحار:

إن نقص الحديد في الجسم يمكن أن يجعل الإنسان ضعيف البنية، ولكن هل تعلم أنك لا تحتاج إلى تناول الكثير من اللحوم الحمراء للحصول على ما يكفي من المواد الغذائية الأساسية؟ فيشير الطبيب رمزي إلى وجود مصادر معروفة للحديد مثل الكاجو أو المحار الذي يحوي على عناصر غذائية هامة جدا للدماغ مثل B12 والزنك (التوتيا).