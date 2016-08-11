يمثل انضمام زلاتان إبراهيموفيتش، لصفوف مانشستر يونايتد سلاحًا ذو حدين، وفقًا لتأكيدات زميله السابق بالمنتخب السويدي بونتوس كامارك الذي يعمل محللاً بقناة « فياسات » في بلاده.

ونشرت صحيفة « ميرور » الإنجليزية تقريرًا مطولاً بعنوان « إبراهيموفيتش يهدد بإشعال حرب عالمية في مانشستر يونايتد »، حيث استندت فيه إلى تصريحات كامارك الذي أكد أن زلاتان سيثير العديد من المشاكل داخل صفوف النادي الإنجليزي حال جلوسه على مقاعد البدلاء.

وأضاف كامارك: « إبراهيموفيتش لن يقبل إلا بالشعور بأنه النجم الأول لمانشستر يونايتد، ولن يرضى بالجلوس على مقاعد البدلاء لأي مهاجم حتى واين روني قائد الفريق، مثلما أثار عدة مشاكل مع بيب جوارديولا، لتفضيل ليونيل ميسي عليه عندما انضم لصفوف برشلونة ».

واستدرك: « ولكن زلاتان لديه من القدرات الكافية لقيادة مانشستر يونايتد للفوز بالبطولات، والاستفادة من الخبرات العريضة لديه، وأعتقد أنه يمكنه اللعب كرأس حربة، فهو قادر على تسجيل الأهداف، ويلعب خلفه واين روني في وسط الملعب، إضافة إلى أن مانشستر يضم عدة لاعبين من أصحاب السرعات العالية ».

وأتم النجم السويدي السابق تصريحاته: « زلاتان إبراهيموفيتش نجم كبير، لقد تقدم في العمر، ولكنه مانشستر يونايتد يمكنه الاستفادة من خبراته لمدة موسم أو موسم ونصف على الأكثر، فهو إضافة كبيرة للنادي الإنجليزي تشبه كثيرًا صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي إيريك كانتونا ».

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش سجل هدفين في أول مباراتين له بقميص « المانيو »، حيث أحرز هدفًا بحركة أكروباتية في مباراة ودية انتهت بفوز مانشستر يونايتد 5-2 على جالطة سراي التركي، إضافة إلى تسجيل هدف الفوز في مرمى ليستر سيتي، ليقود الفريق للتتويج بكأس الدرع الخيرية.