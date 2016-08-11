مناورات عسكرية روسية شرق المتوسط منتصف الشهر الجاري

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن بدء قواتها مناورات عسكرية في منطقة شرق البحر المتوسط، بتاريخ الخامس عشر من آب/ أغسطس الجاري.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المناورات ستجري بمشاركة سفينتي « سيربوخوف » و« زيليوني دول » الصاروخيتين القادمتين من شبه جزيرة القرم، إلى جانب عدد من سفن المساندة.

وأشارت الى أن المناورات والمقرر أن يتم اختتامها مع نهاية الشهر الجاري، ستتضمّن استخدام الذخيرة الحية من خلال إطلاق القذائف والصواريخ خلال التدريبات.

وعن الهدف من المناورات، أوضحت وزارة الدفاع الروسية إنه يهدف إلى التحقق من « قدرة قوات الأسطول على تسوية الأزمات المتعلقة بالتهديدات الإرهابية ».

وسبق أن أجرت البحرية الروسية مناورات قبالة سواحل سوريا خلال الأزمة السورية، وذلك للتدريب على الدفاع الجوي والسفن والغواصات، بحسب مصادر رسمية.

وتزور السفن التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي المنتشرة بالجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، ميناء طرطوس السوري، حيث يوجد مركز التأمين المادي والتقني الروسي كمركز تموين وصيانة.