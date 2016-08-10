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دفاع مدني يطا يخمد حريقا ضخما

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:03 - 10 اغسطس 2016
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 تمكنت طواقم الإطفاء في مركز دفاع مدني يطا في محافظة الخليل اليوم الأربعاء، من إخماد حريق هائل امتد لمساحات واسعة من الأعشاب والأشجار في منطقة البويرة الواقعة في يطا جنوب الخليل.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني أن مركز دفاع مدني يطا وفرق المتطوعين والأهالي عملوا بالمكان حتى تم السيطرة على النيران المنتشرة باستخدام خراطيم المياه والمطبات اليدوية، وقد حال ذلك دون امتداد النيران، ووصولها مساحات شاسعة مزروعة بالحبوب وأشجار الزيتون واللوزيات.

وأضاف التقرير أن النيران طالت أكثر من 200 دنم من الأعشاب الجافة وما يقارب الـ 200 شجرة زيتون، ولوز وحرجيات وعنب.

وناشد مدير الدفاع المدني في محافظة الخليل العقيد مهندس معاوية دراغمة المواطنين والمزارعين عدم اضرام النيران بشكل عشوائي وعدم رمي اعقاب السجائر بالقرب من الأراضي الزراعية، ومنع وصول مصادر الإشتعال لصغار السن.

وأكد على ضرورة التبليغ الفوري عن مثل هذه الحرائق بالاتصال على رقم الطوارئ للدفاع المدني 102 حتى لا تتسع بالشكل المماثل لما جرى اليوم.

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