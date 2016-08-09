حماس: ادعاءات الاحتلال حول تسريبات مالية من undp لا أساس لها من الصحة

أكدت حركة حماس بأن الاتهامات الإسرائيلية حول تسريبات مالية من مؤسسة UNDP الدولية لصالح حركة حماس هي ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة.

وقال الناطق باسم الحركة، د. سامي أبو زهري في تصريح له تلقت وكالة فلسطين اليوم نسخة منه اليوم الثلاثاء: « إن هذه الاتهامات تأتي في سياق مخطط إسرائيلي لتشديد الخنق والحصار على قطاع غزة عبر ملاحقة المؤسسات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع والتضييق عليها ».

و حذر أبو زهري اليوم الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في هذه السياسة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الممارسات الإسرائيلية التي سيكون لها عواقب خطيرة في حال استمرارها.