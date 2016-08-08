الصين تطلق أول أقمارها الصناعية

أطلقت الصين أول أقمارها الصناعية المتخصصة في خدمات اتصالات الهواتف المحمولة.

ويتيح القمر الصناعي « تيانتونغ-01 » إنشاء شبكة للهواتف المحمولة في الصين والشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (شينخوا).

وأرسلت الصين القمر إلى الفضاء بعد منتصف ليل يوم الأحد بحسب التوقيت المحلي في بكين (16:00 بتوقيت غرينتش).

وتُدار الخدمات الأرضية بواسطة شركة « تشاينا تيليكوم » التي تملكها الحكومة الصينية.

ويأتي هذا فيما تستعد الصين لجولة ثانية من البعثات المأهولة إلى الفضاء.

ووصل يوم السبت صاروخان إلى مركز إطلاق في شمال غرب الصين. وسيحمل الصاروخان نموذجا ثانيا من محطة فضاء مزمعة - لاستبدال محطة « تيانغونغ » التي انتهت خدمتها - ومركبة فضاء مأهولة يُطلق عليها « شينتشو-11 ».

وأرسلت الصين أول رحلة فضاء مأهولة في عام 2003، ومنذ ذلك الحين وهي تحرز تقدما كبيرا.

وقال كبير مصممي بعثات القمر الصينية في وقت سابق من العام الجاري إن الصين تعتزم الهبوط على سطح القمر واستكشاف كوكب المريخ.

ويتولى الجيش في الصين إدارة برنامج الفضاء الخاص بالبلد.