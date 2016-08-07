نتنياهو: ليبرمان لم يطلعني على بيانه المنتقد لأوباما

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال لسفير الولايات المتحدة في « إسرائيل » دان شابيرو بأن البيان الهجومي والغريب الذي نشره وزير الحرب أفيغدور ليبرمان ضد الإدارة الامريكية نُقل بلا علم رئيس الحكومة.

وبحسب موقع « واللا » الاخباري؛ جاء التوضيح الاسرائيلي بعد أن خلق البيان الذي نشره ليبرمان صدىً إعلاميًا واسعًا في « إسرائيل » والعالم.

وجاء في البيان، الذي نشر الجمعة من مكتب ليبرمان، وتضمن هجومًا قاسيًا ضد الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران؛ ان إسرائيل ما زالت معترضة على الاتفاق، وأنها تعتقد أنه سيتسبب بأضرار بشكل يشبه اتفاق ميونخ الذي تم توقيعه مع ألمانيا النازية في 1938، والذي مهد الطريق فعليًا لحرب العالم الثانية.

وأوضح الموقع أن توقيت نشر البيان يثير تساؤلات، خصوصًا أن الاسرائيليين يحاولون مؤخرًا التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة حول سلسلة المساعدات الأمنية الجديدة والعروض التي تقدمها الادارة الأمريكية لـــ « إسرائيل ».

وأشار إلى أنه « بالإضافة لذلك، قبل أربع أيام من نشر البيان أجريت زيارة ناجحة من قبل رئيس الأركان غادي ايزنكوت في الولايات المتحدة تشمل محادثات معمقة مع مسؤولين أمريكيين حول التعاون في شتى المجالات ».

وتابع الموقع أنه « بعد وقت قصير من نشر البيان الخاص بوزارة الحرب، جاءت رسالة مُهدئة من مكتب رئيس الحكومة، جاء فيها أن »إسرائيل« تتوقع استمرار العمل مع الولايات المتحدة بالشأن الإيراني، والتأكد معًا أن إيران لن تخرق الاتفاق ».

وأردف بالقول « بعد هذه الرسالة أجريت محادثة توضيح للسفير الأمريكي، نُقل خلالها للأمريكيين أن البيان غير العادي الذي نشره ليبرمان تم بدون علم مسبق من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأن نتنياهو سمع عنه عن طريق الإعلام فقط ».