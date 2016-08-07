القدس: الاحتلال يشترط ميزانيات للمدارس بتدريس المنهاج الإسرائيلي

اشترطت وزارة شؤون القدس في حكومة الاحتلال تحويل ميزانيات إلى مدارس في القدس المحتلة من أجل تنفيذ أعمال ترميم بأن تُدرس هذه المدارس المنهاج الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة « هآرتس » اليوم، الأحد، أنه يتوقع أن ترصد هذه الوزارة، التي يتولاها الوزير زئيف إلكين، من حزب الليكود، مبلغ 20 مليون شاقل للمدارس في القدس الشرقية لغرض تنفيذ أعمال ترميم وتطوير المؤسسات التعليمية.

يشار إلى أن معظم المدارس في القدس المحتلة تُدرس المنهاج الفلسطيني ويتقدم خريجوها لامتحانات التوجيهي. لكن في السنوات الأخيرة، تطرح بعض هذه المدارس على تلاميذها تعلم المنهاج الإسرائيلي، والتقدم لامتحانات البجروت من أجل تسهيل قبولهم في الجامعات الإسرائيلية.

وتدرس المنهاج الإسرائيلي عشر صفوف في مدارس في القدس الشرقية من أصل 180 مدرسة في جهاز التعليم الحكومي وجهاز التعليم الخاص، الذي يحصل على ميزانيات جزئية من وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية. وتتوقع السلطات الإسرائيلية أن يرتفع عدد هذه الصفوف إلى 14 في العام الدراسي المقبل.

وتبلغ نسبة التلاميذ الفلسطينيين في القدس المحتلة الذين يتقدمون لامتحانات البجروت الإسرائيلية 3%.

وتحاول بلدية القدس ووزارة التربية والتعليم تشجيع التلاميذ الفلسطينيين على دراسة المنهاج الإسرائيلي ولكن من خلال الترهيب والإغراء بميزانيات، وتسعى إلى دفع خريجين إلى الانخراط في « الخدمة المدنية » الموازية للخدمة العسكرية.

وصادقت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، العام الماضي، على « برنامج تربوي » لمدارس القدس المحتلة وشمل تفضيل المدارس التي تُدرس المنهاج الإسرائيلي. لكن تبين من مداولات بين وزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون القدس أن الميزانيات ليست مخصصة لساعات دراسية وإنما لتطوير وترميم مدارس، بهدف إغراء هذه المدارس تدريس المنهاج الإسرائيلي.

ومن أجل تحقيق ذلك يتم تزويد المدارس التي تُدرس المنهاج الإسرائيلي بصفوف حواسيب وملاعب رياضية ومختبرات ومكيفات هوائية، بينما المدارس الفلسطينية الأخرى لا تحصل على هذه الأمور.

وصرح إلكين الأسبوع الماضي أنه من شأن تدريس المنهاج الإسرائيلي في مدارس القدس المحتلة أن يعزز « السيادة الإسرائيلية » في القدس، علما أن سلطات الاحتلال ملزمة بتوفير خدمات للمدارس في مناطق شرقي القدس من دون اشتراط تدريس المنهاج الإسرائيلي.