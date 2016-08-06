بمشاركة فلسطين.. انطلاق فعاليات أولمبياد ريو 2016

انطلقت فجر اليوم السبت، فعاليات دورة الألعاب الأولمبية 2016 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بمشاركة ستة رياضيين فلسطينيين.

وأشعل العداء البرازيلي فاندرلي كورديرو الشعلة الأوليمبية إيذانا ببدء الدورة الأولمبية. وبدأ الحفل باستعراض للألعاب النارية وعرض راقص شارك فيه الآلاف يروي قصة نشوء البرازيل، تلاه استعراض الفرق المشاركة في الاولمبياد.

وتعد دورة ريو الأولمبية، الأولى التي تستضيفها قارة أميركا الجنوبية، بمشاركة 10.500 رياضي ورياضية من 206 دول، للتنافس في 28 رياضة مختلفة.

وستكون دورة ريو، الأولى التي يشارك فيها رياضيون ولدوا بعد عام 2000، اصغرهم سنا هي السباحة النيبالية غاوريكا سينغ، التي لا يتعدى عمرها 13 عاما.

وتجري منافسات الدورة في 32 ملعبا وموقعا رياضيا في ريو، كما ستجرى بعض مباريات كرة القدم في مدن بيلو هوريزونتي، وبرازيليا، وماناوس، وسالفادور، وساو باولو.

وتحضر فلسطين بأكبر وفد في تاريخها منذ أول مشاركة في أولمبياد أتلاتنا 1996، من خلال ستة رياضيين وهم: العداء محمد أبو خوصة، الذي سيشارك في سباق 100 متر، والسّباح أحمد جبريل الذي سيخوض سباق 200 متر حرة، ولاعب الجودو سيمون يعقوب وزن 60 كغم، والعداءة ميادة الصياد من خلال الماراثون، والسبّاحة ميري الأطرش سباق 50 متر حرة، وكريستيان زميرمان 54 عاماً المُقيم في ألمانيا، في رياضة الفروسية.