« هآرتس »: الأمن « الاسرائيلي » أبلغ أمن السلطة بأن حماس ستفوز في الانتخابات

ذكرت صحيفة « هآرتس » العبرية، في عددها اليوم الجمعة، أن ضباطاً في جهاز الأمن « الإسرائيلي » « الشاباك »، عقدوا لقاءًا مع قيادات أمنية فلسطينية خلال الأيام الماضية.

الصحيفة العبرية نقلت عن مصدر أمني « اسرائيلي » قوله، أن ضباط جهاز الشاباك أبلغوا القادة الأمنيين الفلسطينيين، أن المعلومات لديهم تشير أن حماس ستفوز في الانتخابات البلدية القادمة.

وأعربت « هآرتس »، عن اعتقادها وفقاً لقادة في قادة الأمن الاسرائيلي أن تلك المعلومات قد تؤثر على قرار الرئيس محمود عباس وحركة فتح في الاستمرار بالانتخابات أم يتم تأجيلها.