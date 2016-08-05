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عقدوا لقاءات أمنية مع قيادات فلسطينية

« هآرتس »: الأمن « الاسرائيلي » أبلغ أمن السلطة بأن حماس ستفوز في الانتخابات

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 07:10 - 05 اغسطس 2016
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ذكرت صحيفة « هآرتس » العبرية، في عددها اليوم الجمعة، أن ضباطاً في جهاز الأمن « الإسرائيلي » « الشاباك »، عقدوا لقاءًا مع قيادات أمنية فلسطينية خلال الأيام الماضية.

الصحيفة العبرية نقلت عن مصدر أمني « اسرائيلي » قوله، أن ضباط جهاز الشاباك أبلغوا القادة الأمنيين الفلسطينيين، أن المعلومات لديهم تشير أن حماس ستفوز في الانتخابات البلدية القادمة.

وأعربت « هآرتس »، عن اعتقادها وفقاً لقادة في قادة الأمن الاسرائيلي أن تلك المعلومات قد تؤثر على قرار الرئيس محمود عباس وحركة فتح في الاستمرار بالانتخابات أم يتم تأجيلها.

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