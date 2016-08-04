قوات إسرائيلية خاصة حاولت الأسبوع الماضي احباط خطوات الأسرى التصعيدية

ذكرت مصادر عبرية أن قوات إسرائيلية خاصة حاولت الاسبوع الماضي الانقضاض على الأسرى وإحباط خطواتهم التصعيدية.

وأوضحت المصادر العبرية أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت سجن نفحة الصحراوي في محاولةٍ منها لإحباط الإضرابات التي ينفذها الأسرى، وعمدت مصلحة السجون إلى جانب القوات الخاصة لنقل أسرى حماس في سجن نفحة لسجون أخرى، ونقلت عدد كبير من أسرى حماس من سجن ايشل لمعتقل اوهالي كيدار.

وزعمت المصادر العبرية أن القوات عثرت خلال الاقتحام المزدوج من مصلحة السجون والقوات الخاصة على اجهزة خلوية، وشرائح اتصال، معتبرة المضبوطات « قيمة معلوماتية ».