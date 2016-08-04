الجيش المصري يعلن مقتل زعيم « أنصار بيت المقدس » بسيناء

أعلن المتحدث العسكري المصري اليوم الخميس مقتل زعيم تنظيم أنصار بيت المقدس فى سيناء وتدمير عدد من مخازن الأسلحة والذخيرة.

وقال المتحدث على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك » إنه« بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة من القوات المسلحة ، قامت قوات مقاومة الإرهاب بالتعاون مع القوات الجوية بتنفيذ عملية نوعية استهدفت خلالها توجيه ضربات دقيقة ضد معاقل تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي بمناطق جنوب وجنوب غرب مدينة العريش ».

واضاف المتحدث: « تمكنت (القوات)خلال هذه الضربات من قتل زعيم تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي المدعو (أبو دعاء الأنصارى) وعدد من أهم مساعديه وتدمير مخازن الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها تلك العناصر ، بالإضافة إلى مقتل أكثر من (45) عنصر إرهابي وإصابة العشرات من التنظيم ».

وأوضح المتحدث أن هذه العمليات الناجحة تؤكد « تعهدات القوات المسلحة بالثأر لشهدائنا الأبرار والإصرار على تعقب وملاحقة كافة العناصر الإرهابية وقياداتها أينما وجدوا وحتى تنعم مصر وشعبها العظيم بالأمن والاستقرار ».