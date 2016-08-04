الشاباك يدعي: مؤسسة وورد فيجن في غزة حولت ملايين الدولارات لحماس

ادعى جهاز الشاباك « الإسرائيلي » اليوم أن منظمة World Vision الدولية – فرع قطاع غزة، قامت بتحويل أموال لصالح حركة حماس، عن طريق اختراقها من قبل الحركة.

وقال وزير الامن الداخلي « الإسرائيلي » جلعاد أردان :« أن الكشف عن القضية يكشف لنا العلاقات بين حماس وبين فرع تلك المنظمة الانسانية في غزة، مشيراً إلى أن »إسرائيل« حذرت منذ وقت طويل من العلاقات بين المنظمات الإرهابية والمنظمات الدولية والتي هدفها رفع الشرعية عن »إسرائيل« . على حد تعبيره.

وحسب أرادان فإن منظمة World Vision فرع غزة منذ سنوات وهي تقوم بتحويل ملايين الدولارات لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

أما رئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست ورئيس جهاز الشاباك الاسبق افي ديختر فقد ردَّ قائلاً: » إن السذاجة التي تتمتع بها منظمات لها نوايا حسنه سمحت لمخربي حماس بقلب المساعدات الدولية لصالح البنية التحتية للإرهاب ولبناء أنفاق وتصنيع أسلحة، من خلال تغلغل عميل لحماس في منظمة الورد فيجن الدولية.

وقد كشف جهاز الأمن العام الشاباك اليوم الخميس عن اعتقال « محمد حلبي » مدير مكتب منظمة ورلد فيجين الدولية الانسانية على حاجز إيرز في قطاع غزة قبل نحو شهرين.

ويشتبه في حلبي باختلاس أموال من المنظمة وتحويلها إلى الجناح المسلح لحركة حماس على مدى الاعوام ال-6 الأخيرة.

وتقدر هذه الاموال سنويا ب-7 ملايين دولار.

ويستدل من التحقيقات الاولية أنه تم تحويل 4 ملايين دولار سنويا إلى كتائب القسام لحفر الانفاق وشراء الاسلحة ومليون ونصف مليون دولار إلى قادة هذا الجناح.

وقال مصدر أمني كبير أن حلبي استخدم وسائل مختلفة بينها التزوير وإقامة شركات وهمية بهدف تحويل هذه الأموال.

وأكد أن منظمة ورلد فيجين لم تكن على علم فيما يقوم به مديرها في غزة.

وردا علي الاتهامات الموجه لحلبي قالت مديرة منظمة ورد فجن رنا قمسيه حاليا لا يمكننا الرد على تلك الاتهامات ولكننا ندعو السلطات « الاسرائيلية » للإفراج عن محمد حلبي أو تمكينه من توكيل محامي له والمنظمة تقف ليمين حلبي فهو شخص موثوق به داخل المنظمة.

وأوضحت، أن حلبي يعطف على الاطفال في غزة ويعمل في المنظمة بكل إخلاص.

ووفقا ليديعوت فمساء اليوم سيلتقي ما يسمي بمنسق شؤون المناطق بولي موردخاي مع كبار المنظمة لإطلاعهم على قضية حلبي.