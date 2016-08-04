أمريكا و« إسرائيل » تأملان بالتوصل لاتفاق جديد للمساعدات العسكرية قريباً

قال مسؤول أمريكي بارز إن الولايات المتحدة و« إسرائيل » حققتا تقدما في مفاوضات بشأن حزمة مساعدات عسكرية جديدة قيمتها عدة مليارات من الدولارات لحليف واشنطن الرئيسي في الشرق الأوسط وإن الجانبين يأملان بالتوصل لاتفاق نهائي قريباً.

واختتم جاكوب ناجل القائم بأعمال رئيس مجلس الامن القومي « الاسرائيلي » ثلاثة أيام من مناقشات مغلقة في واشنطن حول اتفاق دفاعي جديد مدته عشر سنوات باجتماع مع سوزان رايس مستشارة البيت الابيض للأمن القومي.

وأبرزت المفاوضات المطولة بشان الاتفاق الجديد استمرار الاحتكاك بين الرئيس الامريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الاتفاق النووي الذي قادته الولايات المتحدة العام الماضي مع إيران خصم اسرائيل اللدود. واسرائيل والولايات المتحدة على خلاف أيضا بشأن القضية الفلسطينية.

لكن بينما يستعد أوباما لمغادرة المكتب البيضاوي في يناير كانون الثاني يبدو أن الجانبين مصممان بشكل متزايد على التوصل لاتفاق لتكريس المساعدات الامريكية لاسرائيل على مدى السنوات العشر القادمة.

وأبلغ المسؤول البارز رويترز بعد اختتام المحادثات “حققنا تقدما وقمنا بإغلاق الكثير من الفجوات الباقية. نأمل بأن يكون بمقدورنا قريبا التوصل لاتفاق نهائي« . لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل أو اعطاء جدول زمني محدد لإتمام المفاوضات.

وتعهد البيت الابيض بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة “ستشكل أكبر تعهد منفرد للمساعدات العسكرية إلى أي دولة في تاريخ الولايات المتحدة.”

وتعطي الاتفاقية الحالية الموقعة في 2007 والتي من المقرر أن تنقضي في 2018 إسرائيل حوالي 30 مليار دولار من التمويل العسكري الخارجي.

وإحدى نقاط الخلاف الرئيسية كانت إصرار واشنطن على انهاء ترتيب خاص يسمح لإسرائيل بإنفاق 26.3 بالمئة من مساعدات الدفاع الامريكية على صناعاتها العسكرية بدلا من شراء منتجات امريكية.

ويجادل مسؤولون »إسرائيليون« بأن هذا البند- الذي لا تحصل عليه أي دولة اخرى تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية- ضروري للحفاظ على “التفوق العسكري النوعي » لإسرائيل في مواجهة جيران معادين لها مثل إيران وأن حذفه سيعني فقدان آلاف الوظائف في صناعة الدفاع الاسرائيلية.

وإحدى النقاط الشائكة الاخرى هي رغبة واشنطن في إنهاء بند يسمح لإسرائيل بإنفاق حوالي 400 مليون دولار سنويا من حزمة المساعدات على الوقود العسكري. واختلف الجانبان ايضا بشان التمويل الامريكي لبرنامج الدفاع الصاروخي الاسرائيلي.

ويريد معاونو أوباما التوصل لاتفاق جديد قبل أن تنتهي فترة رئاسته معتبرين ذلك جزءا مهما من إرثه. ويتهم منتقدون جمهوريون أوباما بأنه غير مهتم بدرجة كافية بأمن اسرائيل وهو ما ينفيه البيت الابيض بشدة.

وأثار نتنياهو غضب البيت الابيض في فبراير شباط عندما أشار إلى ان الاتفاق قد ينتظر الرئيس الامريكي القادم.

لكن مسؤولين من الجانبين كليهما يقولون إن نتنياهو يسعى إلى اتفاق الان لتفادي الشكوك المحيطة بالرئيس القادم سواء كانت الديمقراطية هيلاري كلينتون أو منافسها الجمهوري دونالد ترامب وايضا لإعطاء مؤسسة الدفاع الاسرائيلية القدرة على وضع خطط مستقبلية.