مانشستر سيتي يصفع الريال وبرشلونة بضم خيسوس

أعلن نادي مانشستر سيتي الانجليزي تعاقده الرسمي مع مهاجم فريق باليمراس البرازيلي غابرييل خيسوس في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكر الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً قام بالتوقيع مع النادي علي الرغم من الاهتمام الكبير من بعض الاندية الاوروبية بالتعاقد معه كان أبرزها الثنائي الاسباني برشلونة وريال مدريد.

وأشار الموقع الرسمي للنادي إلي أن اللاعب سيبقي مع فريقه بالميراس حتي ديسمبر 2016، ثم سينضم للفريق بداية من يناير 2017 بعقد ممتد حتي نهاية موسم 2020-2021 بقيمة 27 مليون جنيه استرليني.

يذكر أن صفقة غابرييل خيسوس هي الصفقة السادسة لمانشستر سيتي هذا الصيف بعد أن ضم النادي كلاً من ليروي ساني، إيلكاي غوندوغان، نوليتو، أولكسندر زينتشينكو، آرون موي.