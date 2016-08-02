التعليم بغزة تعلن عن 350 منحة دراسية في جامعات قطاع غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفير 350 منحة دراسية داخلية لخريجي الثانوية العامة2016 من قطاع غزة وذلك بالتعاون مع عدد مؤسسات التعليم العالي المحلية.

وأوضحت الوزارة أن هناك 200 منحة من جامعة فلسطين و100 منحة كلية فلسطين التقنية و50 منحة من جامعة الإسراء وذلك في تخصصات أكاديمية متنوعة.



وأشارت الوزارة إلى أن توفير المنح يأتي ضمن خطط الوزارة والتعاون مع المؤسسات لتشجيع التميز والتفوق والتخفيف عن طلبتنا وأهلنا في ظل الظروف الصعبة.



ونوهت الوزارة إلي أن التسجيل للمنح بدأ من تاريخ الأحد الموافق 31/7/2016م، ومستمر حتى يوم الثلاثاء 9/8/2016 والتسجيل يتم الكترونياً .