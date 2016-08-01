التعاون الإسلامي تدين إعلان إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم، إعلان إسرائيل أربعة عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وهدم 12 منزلا لمواطنين في بلدة قلنديا داخل القدس المحتلة، واعتبرت ذلك عقبة جديدة أمام أي عملية سياسية تنهي الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت في العام 1967، ويتناقض مع الجهد الدولي الداعم لحل الدولتين ويقوض أي جهود تبذل لإحياء العملية السلمية في المنطقة.

وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، إلى الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وفرض العقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين، مؤكداً أن الحكومة الاسرائيلية تعمل جاهده لتغير الحقائق على الأرض، وتحول دون إمكانية حل الدولتين، ويمثل ضعف المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل كقوة احتلال باحترام الشرعية الدولية والقانون الدولي.

واستنكر الأمين العام، التصعيد الاسرائيلي الأخير بحق دائرة الاوقاف الإسلامية في القدس، وبشكل خاص الاعتقال والملاحقة لموظفي المسجد الأقصى المبارك، التي تمثلت بتوقيف واعتقال عدد من حراس المسجد الاقصى المبارك، ومنعهم من دخول المسجد لفترات زمنية مختلفة، معتبراً أن ذلك يشكل سياسة عنصرية لإفراغ المسجد الاقصى المبارك من حراسة ومصليه.

وقال مدني، إن المنظمة تعمل على التواصل اليومي مع الأطراف الفلسطينية الرسمية والأهلية لمتابعة هذه الانتهاكات وكشفها وإعداد التقارير بخصوصها، إضافة إلى التواصل مع مؤسسات وفعاليات القدس لدعم أهل المدينة أمام التحديات والمعاناة الكبيرة التي يعيشونها بفعل إجراءات الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات.