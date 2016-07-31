عريقات: طالبنا كيري المساعدة بالإفراج عن الجثامين والأسير الشوبكي

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأحد، أن الجانب الفلسطيني سلم وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري رسالة خطية فيما يتعلق « بجثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى إسرائيل ».

وقال عريقات في تصريحات لإذاعة « صوت فلسطين »الرسمية « طالبنا كيري في الرسالة بمساعدته بالإفراج عن الجثامين وكذلك بالإفراج عن الأسير اللواء فؤاد الشوبكي (75عاما) والمعتقل منذ عام 2006 ويعاني من مرض خطير ».

وبحسب مصادر فلسطينية تواصل إسرائيل احتجاز جثامين أكثر من 12 شهيدا فلسطينيا كانوا قضوا في موجة المواجهات المستمرة مع إسرائيل منذ مطلع أكتوبر الماضي والتي أدت إلى استشهاد 218 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ومقتل 40 إسرائيليا بحسب إحصائيات رسمية.

من جهة أخرى، أكد عريقات، أن وزيري خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري وفرنسا جان مارك ايرولت أكدا للرئيس محمود عباس خلال لقائهما معه كل على حدة السبت في العاصمة الفرنسية باريس أن هدفهما استئناف عملية سلام ذات مغزى تقود إلى تحقيق خيار الدولتين على حدود عام 1967.

وقال عريقات، إن الوزيرين كيري وايرولت أكدا خلال اللقاءين أنهما يتعاونان مع بعضهما ولا تناقض بين جهودهما لأن الجميع يريد الحفاظ على خيار الدولتين على حدود 1967.

وأردف عريقات أن الرئيس عباس أكد للوزيرين على المواقف الفلسطينية المستندة للقانون الدولي والشرعية الدولية، معربا عن ترحيبه وتمسكه بعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الرئيس عباس « حدد أننا نريد سقفا زمنيا للمفاوضات وسقفا آخر للتنفيذ وإطارا دوليا جديدا لمتابعة التنفيذ، إضافة إلى مرجعيات محددة في القانون الدولي ومبادرة السلام العربية » .

وتابع عريقات أن الريس عباس شدد على أنه « إذا ما أريد استئناف عملية سلام ذات مصداقية فلابد من الوقف الكامل لكل الأنشطة الاستيطانية بما يشمل القدس والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى وتنفيذ الاتفاقات الموقعة ».

وبشأن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي من أجل استصدار قرار بشأن الإستيطان الإسرائيلي، قال عريقات « إن هذه مسألة تثار مع اللجنة الرباعية العربية لتحديد الوقت المناسب »، لافتا إلى « أن الجانب الفلسطيني الذي طلب عقد اجتماع للجنة ».

وكانت العاصمة الفرنسية باريس استضافت في الثالث من الشهر الماضي اجتماعا وزاريا دوليا شارك فيه 25 وزير خارجية دول بينها 4 دول عربية بغرض التشاور لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وعقد الاجتماع بناء على مبادرة أعلنتها فرنسا قبل شهور تستهدف عقد مؤتمر دولي يبحث إيجاد آلية دولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى رؤية حل الدولتين.

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.