مجلس طلبة « خضوري » يعلق الدوام الجامعي حتى إشعار آخر

علق مجلس اتحاد طلبة جامعة فلسطين التقنية -خضوري في طولكرم، الدوام الجامعي، بدء من اليوم، الأحد، وحتى إشعار آخر، وذلك احتجاجا على ما وصفه المجلس مماطلة وتجاهل إدارة « خضوري » في تحقيق المطالب الطلابية.

وقال مجلس اتحاد طلبة « خضوري » في بيان له: « إن تعليق الدوام الجامعي، سيشمل إغلاق أبواب الجامعة ووقف تقديم الطلبة للامتحانات »، مطالبا الطلبة بعدم التواجد في حرم الجامعة، وذلك حتى إشعار آخر.

وأكد مجلس طلبة « خضوري » في بيانه أن تعليق الدوام في الجامعة يأتي « بسبب سياسة التسويف والمماطلة والتجاهل المتبع من قبل ادارة الجامعة للرغبة الطلابية؛ المتمثلة في العديد من المطالب المحقة، وأهمها توفير بيئة طلابية تناسب الطلبة والتجاوزات العديدة وغيرها الكثير ».

ولم تعلق إدارة جامعة « خضوري » على خطوات مجلس الطلبة الأخيرة، المتمثلة بتعليق الدوام الجامعي، بما يشمل وقف تقديم الامتحانات وإغلاق أبواب الجامعة.