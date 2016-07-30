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الشرطة: إصابة 11 شخصا بشجار في أريحا

  • فلسطين اليوم - اريحا
  • 20:18 - 30 يوليو 2016
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أصيب 11 شخصاً بغاز الفلفل خلال شجار في أحد منتزهات مدينة أريحا، مساء أمس الجمعة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات إن شرطة أريحا تلقت بلاغاً حول وقوع شجار في احد المتنزهات، وعلى الفور تم تحريك قوة للمكان للسيطرة على الشجار الذي نتج عنه اصابة 11 شخصا باصابات مختلفة؛ نتيجة لاستخدام غاز الفلفل من طرفي الشجار.

وأوضح ارزيقات أن خمسة مواطنين تقدموا بشكوى ضد اربعة اشخاص، وعملت الشرطة على احضارهم وتبين بأن احدهم ابن ضابط متقاعد ومرافقه وتم توقيف المشتكى عليهم لحين استكمال الاجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة.

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