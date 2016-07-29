هبوط الدولار وصعود للذهب بعد بيانات أميركية ضعيفة

ارتفعت أسعار الذهب واقتربت من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الجمعة بعد بيانات أظهرت تباطؤا أكبر من المتوقع في النمو الاقتصادي الأميركي أثرت على الدولار واتجه المعدن الأصفر لتحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 1.2 بالمئة في الربع الثاني مقارنة مع توقعات المحللين بنمو قدره 2.6 بالمئة.

وهبط الذهب في العقود الفورية في البداية قبل أن يرتفع لأعلى مستوى منذ 12 من يوليو تموز عند 1348.60 دولار للأوقية (الأونصة) بعد البيانات الأميركية.

وفي الساعة 1355 بتوقيت غرينتش جرى تداوله مرتفعا 0.5 بالمئة عند 1342.20 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية 0.6 بالمئة إلى 1349 دولارا للأوقية.

وحد الغموض بشأن مسار أسعار الفائدة من صعود الذهب منذ أن ارتفع لأعلى مستوياته في أكثر من عامين عقب تصويت بريطانيا الشهر الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وهبط الدولار 1.1 بالمئة اليوم الجمعة مقابل سلة عملات رئيسية.

وتراجعت العملة الأمريكية أيضا بسبب ارتفاع الين بعدما وسع بنك اليابان المركزي برنامج التحفيز النقدي من خلال زيادة طفيفة فقط في مشتريات صناديق المؤشرات وهو ما خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يتوقعون إجراءات أقوى.