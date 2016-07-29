سفيرة اسرائيل تدين منح مروان البرغوثي « مواطن شرف » في بلدات فرنسية

عبرت السفيرة الاسرائيلية في فرنسا اليزا بن نون الخميس عن شعورها « بصدمة عميقة وبالقلق » ازاء مبادرة عدد من البلديات الفرنسية الى اعلان القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي المعتقل لدى اسرائيل مدى الحياة « مواطن شرف ».

ونددت بن نون في رسالة مفتوحة وصلت نسخة منها الى وكالة فرانس برس « بالحملات الكثيرة الرامية الى تمجيد الارهابي الفلسطيني مروان البرغوثي ».

وأضافت أن « مروان البرغوثي، العقل المدبر لاعتداءات الانتفاضة الثانية بصفته زعيم التنظيم، الجماعة المسلحة في فتح، وكتائب شهداء الاقصى، مسؤول بالتالي عن الموت الماساوي لمئات المدنيين الاسرائيليين والاجانب ».

وتابعت السفيرة « في وقت تخوض فرنسا واسرائيل ودول قانون اخرى صراعا ضد هذا الارهاب الاعمى نفسه وتكافح الكراهية والهمجية، يريد داعمو البرغوثي الفرنسيون تبييض صفحته وتبرئته ونزع مسؤوليته عن اعماله » معتبرة ان هؤلاء النواب « اصبحوا بذلك مذنبين بتمجيد الارهاب ».

اصدر القضاء الاسرائيلي عدة احكام بالسجن المؤبد على البرغوثي المعتقل منذ 2002 وهو احد قادة الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005) ورمز لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي.

ويحظى مروان البرغوثي بشعبية واسعة بين الفلسطينيين، وكان امين سر حركة فتح في الضفة الغربية ولطالما اعتبر الخليفة المحتمل للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وقررت عدة بلدات فرنسية شيوعية في الغالب تكريمه ومنحه رتبة مواطن شرف.