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الأسرى للدراسات : غرف الأسرى تتحول إلى أفران لا تطاق حرارتها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 06:56 - 28 يوليو 2016
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طالب مركز الأسرى للدراسات اليوم الخميس المؤسسات الحقوقية والانسانية ومجموعات الضغط الدولية والصليب الأحمر الدولي بزيارة عاجلة للسجون للاطلاع على أحوال الأسرى وخاصة في معتقلات وسجون صحراء النقب في ظل ارتفاع درجة الحرارة .

وقال رأفت حمدونة  مدير مركز الأسرى للدراسات أن ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من معدلها الطبيعي من كل عام ، والاكتظاظ في الغرف ، وسحب المراوح من بعض أقسام وغرف المضربين ، حول غرف الأسرى إلى أفران حارة لا تطاق .

وأكد حمدونة أن عدم الرقابة على أوضاع السجون ، واستفراد إدارة السجون بالأسرى في ظل التحريض الرسمي من سلطات الاحتلال والحكومة الاسرائيلية ، وتجاهل مطالبهم يحتاج لوقفة جدية للضغط على الاحتلال من أجل تحسين شروط المعتقلين حتى حريتهم .

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